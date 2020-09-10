Давно известно, что чтение при плохом освещении, многочасовая работа за компьютером или непрерывный просмотр телепередач очень вредны для глаз. Когда зрение начинает ухудшаться, наиболее частой реакцией является сожаление и грустные мысли о том, что наступило время покупать очки. Почему ухудшается зрение и как этого избежать? Об этом рассказывают врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Зрительные нагрузки и возраст, безусловно, имеют значение для ухудшения зрения. Но причины плохого зрения не ограничиваются одними возрастными изменениями или работой за компьютером. Иначе все люди, достигнув какого-то возрастного порога или работающие за компьютером, автоматически бы теряли зрение, а это не так.

Почему ухудшается зрение?

Перечислим основные, наиболее распространённые причины ухудшения зрения.

При работе, связанной с бумагами и компьютером, зрение неизбежно к концу дня несколько снижается. Риск возрастает, если приходится все время напрягать глаза, если накапливается общая усталость, при стрессах, бессоннице, нехватке витаминов и неправильном питании.

На этом фоне могут прогрессировать аномалии рефракции – близорукость, дальнозоркость, астигматизм.

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С возрастом может происходить атрофия сетчатки. Одной из самых частых причин ухудшения зрения является катаракта (помутнение хрусталика глаза). Еще одна возможная причина – глаукома. Развитие глаукомы сопровождается болью в глазах и появлением радужных кругов при взгляде на источник света. Также ухудшение зрения может быть вызвано травмой глаза.

Резкое ухудшение зрения на обоих глазах может быть следствием нарушений центральной нервной системы, а падение зрения на одном глазу – объясняться нарушением кровоснабжения.

Снижение функции зрения может быть вызвано приемом некоторых лекарственных препаратов. Оно может также объясняться отравлением и даже инфекционными заболеваниями. В последнем случаем ухудшение зрение – лишь один из многих тяжелых симптомов.

Как избежать ухудшения зрения?

При значительном ухудшении зрения за короткий период необходимо срочно обратиться офтальмологу. Также помощь врача необходима, если снижение зрения сопровождается болью в глазу, отеком и покраснением глаза.

Как часто надо проверять остроту зрения?

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Остроту зрения надо проверять регулярно. Если нет каких-либо проблем со зрением, то в зависимости от возраста зрение следует проверять со следующей периодичностью (ниже приведены обобщенные рекомендации различных специалистов):

вскоре после рождения

около 6 месяцев

в 3 года

перед школой и в школе каждый год

каждые 2 года в возрасте от 19 до 64 лет

каждый год после 65 лет.

Указанные сроки носят рекомендательный характер, и их следует придерживаться в случаях, когда нет никаких проблем со зрением. При наличии зрительных нарушений врач может назначить более частое посещение кабинета врача-офтальмолога.

Способы самостоятельной проверки зрения

Таблица Сивцева

Привычная всем и очень эффективная в плане диагностики таблица букв различного формата, по которой остроту зрения определяют доктора, сегодня доступна любому желающему. Ее можно приобрести в свободной продаже или же распечатать из интернета. Вам необходимо повесить ее на расстоянии 5-ти метров от того места, с которого вы будете читать знаки.

Как пользоваться таблицей Сивцева?

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Отойдя от таблицы на нужное расстояние, начинаем читать сверху вниз буквы. В таблице 12 строчек. Если вам удастся прочитать первые 10, вас можно поздравить – ваше зрение соответствует желанной 1.

Для тех, кому не удалось выполнить задание полностью, нужно постепенно приближаться к таблице, и замерить конечное расстояние, с которого вы сможете увидеть все необходимые символы.

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