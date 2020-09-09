Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский и Екатерина Безвершенко решили лично проверить, сколько и зачем пьют украинцы на самом деле. А вместе с тем − поделиться статистикой и интересной информацией про алкоголь. Хотите узнать подробности − читайте дальше!

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Интересные факты про алкоголь

В Украине официально зарегистрировано 700 000 алкогольно зависимых. На 6 мужчин приходится 1 женщина.

83% подростков хотя бы раз в жизни употребляли спиртные напитки.

«Binge drinking» − так в англоязычных странах называют чрезмерное употребление алкоголя в короткий промежуток времени.

На количество промилле в крови влияет не только доза алкоголя, но также пол, возраст и вес.

Если вечером в пятницу вы выпиваете 4 и больше порции спиртного за 2 часа − это уже тревожный звонок, который может сигнализировать о наличии зависимости.

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Ученые британского Фонда сердца установили дозу алкоголя, употребление которой не нанесет значительного вреда организму − 100 мл чистого спирта в неделю. В день это примерно эквивалентно: для мужчин − 500 мл пива или 170 мл вина или 50 мл водки, для женщин − 330 мл пива или 150 мл вина или 40 мл водки. Но это только при условии, что человек употребляет алкогольные напитки не каждый день. Однако Минздрав Украины отмечает, что безопасной для здоровья дозы вообще не существует.

По данным ВОЗ, алкоголь может вызвать по меньшей мере семь видов рака: толстой и прямой кишки, пищевода, гортани, печени, полости рта, молочной железы.

Если женщина принимает 4 бокала вина ежедневно, риск развития у нее рака молочной железы возрастает на 50%.

Алкогольная зависимость не лечится − это значит, что алкозависимый человек даже после длительной реабилитации и приема медикаментов не сможет позволить себе выпить бокал шампанского так, чтобы это не закончилось для него запоем.

Еще больше узнаете из видео эксперимента:

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