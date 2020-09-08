Что такое обсессивно-компульсивное расстройство и как его лечить

ОКР – это психическое обсессивно-компульсивное расстройство. Оно может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический характер. Проявляется развитием навязчивых мыслей, воспоминаний, движений и действий, а также разнообразными патологическими страхами (фобиями). Подробнее об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Чтобы понять, какие психические нарушения происходят с больными ОКР, представьте себе, что наш мозг – это почта, куда приходят миллионы писем. Какие-то из них нужные, а какие-то – нет. Если, по мнению мозга, мысль стоит внимания, то она пересылается в разряд обдумываемых, а если мысль бестолковая, то мозг утилизирует ее и больше не вспоминает.

У больных ОКР происходит сбой и случайные мысли мозг воспринимает всерьез. Он начинает их обдумывать и перечитывать их снова и снова. А дальше человек придумывает ритуалы, которые, как ему кажется, смогут его защитить от потенциальной угрозы. Люди с таким расстройством становятся рабами своего состояния и со временем могут довести себя до инвалидности.

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Наиболее подвержены возникновению ОКР люди, которые находятся в стрессовом состоянии: начинают новую работу, завершают отношения, страдают от переутомления.

Симптомы ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства):

Симптомы могут быть разными. Вот самые распространённые из них.

страх загрязниться (постоянное мытье разных или всех частей тела)

маниакальная проверка безопасности (двери, окна, плита, утюг или электрочайники).

постоянное желание раскладывать вещи так, «чтобы все было на своих местах»

страх совершить что-то плохое (насилие, сексуальное домогательство, аморальные действия, или кощунство)

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Методы лечения ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства):

Когнитивно-поведенческая психотерапия научит прекращать субъективно воспринимать некомфортные психологические переживания. Гипноз, замещая нежелательные поведения, уменьшает дискомфорт от нежелательных навязчивых идей, позволяет более спокойно и легко пребывать в ситуациях, где ранее возникали нежелательные мысли, чувства, ощущения. Индивидуальное лечение, которое можно пройти в специальных клиниках под присмотром специалистов. Групповое лечение является наиболее эффективным.

Если не лечить ОКР, то симптомы будут прогрессировать до такой степени, что больной не сможет нормально жить, посещать и сохранить работу, поддерживать важные отношения. Также бездействие может привести и к физическим заболеваниям. Например, навязчивое мытье рук может привести к кожным заболеваниям и т.д. У многих людей с ОКР возникают мысли о самоубийстве, и около 1% больных его совершают.

Берегите себя и близких!

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