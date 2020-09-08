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Что такое обсессивно-компульсивное расстройство и как его лечить

08.09.2020

ОКР – это психическое обсессивно-компульсивное расстройство. Оно может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический характер. Проявляется развитием навязчивых мыслей, воспоминаний, движений и действий, а также разнообразными патологическими страхами (фобиями). Подробнее об этом рассказали врачи проекта  «Я соромлюсь свого тіла».

я соромлюсь свого тіла, здоровье

Чтобы понять, какие психические нарушения происходят с больными ОКР, представьте себе, что наш мозг – это почта, куда приходят миллионы писем. Какие-то из них нужные, а какие-то – нет.  Если, по мнению мозга, мысль стоит внимания, то она пересылается в разряд обдумываемых, а если мысль бестолковая, то мозг утилизирует ее и больше не вспоминает.

У больных ОКР происходит сбой и случайные мысли мозг воспринимает всерьез. Он начинает их обдумывать и перечитывать их снова и снова. А дальше человек придумывает ритуалы, которые, как ему кажется, смогут его защитить от потенциальной угрозы. Люди с таким расстройством становятся рабами своего состояния и со временем могут довести себя до инвалидности.

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Наиболее подвержены возникновению ОКР люди, которые находятся в стрессовом состоянии: начинают новую работу, завершают отношения, страдают от переутомления.

я соромлюсь свого тіла, здоровье

Симптомы ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства):

Симптомы могут быть разными. Вот самые распространённые из них.

  • страх загрязниться (постоянное мытье разных или всех частей тела)
  • маниакальная проверка безопасности  (двери, окна, плита, утюг или электрочайники).
  • постоянное желание раскладывать вещи так, «чтобы все было на своих местах»
  • страх совершить что-то плохое (насилие, сексуальное домогательство, аморальные действия, или кощунство)

я соромлюсь свого тіла, здоровье

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Методы лечения ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства):

  1. Когнитивно-поведенческая психотерапия научит прекращать субъективно воспринимать некомфортные психологические переживания.
  2. Гипноз, замещая нежелательные поведения, уменьшает дискомфорт от нежелательных навязчивых идей, позволяет более спокойно и легко пребывать в ситуациях, где ранее возникали нежелательные мысли, чувства, ощущения.
  3. Индивидуальное лечение, которое можно пройти в специальных клиниках под присмотром специалистов.
  4. Групповое лечение является наиболее эффективным.

Если не лечить ОКР, то симптомы будут прогрессировать до такой степени, что больной не сможет нормально жить, посещать и сохранить работу, поддерживать важные отношения. Также бездействие может привести и к физическим заболеваниям. Например, навязчивое мытье рук может привести к кожным заболеваниям и т.д. У многих людей с ОКР возникают мысли о самоубийстве, и около 1% больных его совершают.

Берегите себя и близких!

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