У немалого количества людей главный способ борьбы с прыщами – это их «давка». Делать это категорически запрещено! Но некоторые все же прибегают к помощи других народных средств. Только вот не все они эффективны. А некоторые из них, что немаловажно, небезопасны. О том, чем нельзя лечить прыщи, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Больше по теме: Причины появления подкожного клеща и методы борьбы с ним

Хозяйственное мыло

Популярное в народе средство от прыщей действительно подсушивает жирную кожу. Но эффект этого подсушивания может быть негативный. Сальная железа будет работать еще активнее, поры – больше закупориваться, и появление новых прыщей неизбежно.

Средства, в составе которых есть спирт

Стоит быть осторожными со спиртосодержащими веществами. Водка и настойка календулы, в том числе. Частое и бесконтрольное подсушивание кожи только провоцирует прыщи.

Больше по теме: Зачем нужно сдавать ревмопробы и биохимический анализ крови?

Пластырь

Как бы ни смущал вас прыщ, пластырь – не выход. Создается эффект сауны, бактерии размножаются, прыщ увеличивается и могут появляться новые.

Сода

Существует старинный рецепт лечения угрей содой, но лучше будет купить пилинг в аптеке, поскольку сода очень сильно разрушает верхний слой кожи.

Зубная паста

Учитывая сложный состав, лечить ею прыщи не рекомендуется. Там большое количество фтора, и он может вызвать резкую аллергическую реакцию на лице.

Витамины

Витамин А не рекомендуется использовать, так как он не помогает – помогают его предшественники под названием «ретиноиды», и такое лечение назначают только врачи.

Больше по теме: Как правильно похудеть?

Согласитесь, чистая кожа – заветное желание многих людей. Не давите прыщи, а правильно ухаживайте за кожей, и тогда мечта очень быстро станет реальностью.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ