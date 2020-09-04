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Как собрать ртуть

04.09.2020

Ртуть чрезвычайно опасное химическое вещество. Разбитый градусник самая распространенная причина попадания паров ртути в воздух помещений. Эти испарения могут нанести колоссальный вред человеку. Как убрать ртуть, если вы случайно разбили градусник в доме? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

здоровье

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Чем опасна ртуть

Ртуть опасна в первую очередь своими токсичными испарениями. Ее пары постепенно отравляют воздух и организм человека. Яд из ртути является кумулятивным, то есть таким, что постепенно накапливается в организме. А это может вызвать хроническую ртутную интоксикацию, что провоцирует появление таких заболеваний, как анемия, стоматит, дерматит, головные боли, проблемы со стулом, почками, дрожь в конечностях. Именно поэтому, в случае если у вас дома случайно разбился градусник, нужно немедленно принять меры и убрать ртуть.

Как убрать ртуть

  1. В первую очередь необходимо убрать из комнаты, в которой разбился градусник, детей и домашних животных.
  2. Необходимо закрыть дверь в комнату, чтобы в другие помещения не попадал загрязненный воздух.
  3. Затем можно открыть окно (в холодное время года), но ни в коем случае нельзя допустить сквозняков, иначе ртуть разнесется по всей комнате и тогда полностью собрать ее не получится. А это влечет огромную опасность для организма.  
  4. На ноги нужно надеть бахилы, на руки резиновые перчатки, а на лицо одноразовую маску со смоченной в растворе соды марлей внутри.
  5. Для того, чтобы собрать ртуть, нужно подготовить стеклянную емкость, например, банку с водой или раствором марганцовки. В эту емкость нужно поместить ртуть и осколки от градусника.
  6. Следующий шаг взять два листа бумаги и ватку, смоченную 0,2%-ным раствором марганцовки (также можно воспользоваться скотчем, влажной кисточкой, смоченной бумагой, шприцем). С их помощью нужно закатить шарики ртути на лист бумаги и поместить в стеклянную емкость. 
  7. Уборку ртути нужно начинать с периферии и постепенно продвигаясь к месту наибольшего ее скопления. 
  8. Если возникают подозрения, что ртуть попала под плинтус или ламинат, его нужно снять и тщательно осмотреть. Если же капельки ртути попали на ковер, то его нужно свернуть, поместить в большой целлофановый пакет. К сожалению, с ковром придется расстаться, поскольку очистить его на 100% не удастся.
  9. Тару со ртутью и водой нужно плотно накрыть крышкой и отнести подальше от нагревательных приборов, например, на балкон. Ни в коем случае нельзя выбрасывать емкость со ртутью в мусоропровод или спускать в унитаз! 
  10. И последнее: место, где была разлита ртуть, нужно обработать концентрированным раствором марганцовки или хлора.

здоровье

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Как нельзя собирать ртуть

  1. Нельзя собирать ртуть веником или пылесосом. Ртуть попадет на двигатель и на его детали. Затем образуется ртутная пленка – амальгама. После чего при повторном использовании пылесоса микрокапельки ртути рассеются с воздухом по всей квартире и будут отравлять организм людей. 
  2. Все вещи, которые соприкасались со ртутью, нужно обязательно выбросить. Стирать их нельзя, так как микрочастички ртути могут остаться в стиральной машинке и так же, как и в случае с пылесосом, загрязнить и ее.
  3. Ни в коем случае нельзя вытирать ртуть тряпкой! Это приведет лишь к размазыванию ртути и увеличению площади ее испарения. 

здоровье

Куда звонить, если вы разбили градусник

После того, как вся видимая ртуть убрана, необходимо обязательно позвонить в службу спасения или коммунальную службу, которая сможет сделать профессиональную дезинфекцию помещения. 

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