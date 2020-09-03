Глаза – это один из основных органов человека. Поэтому очень важно правильно за ними ухаживать. Как это делать взрослому? В чем особенности ухода за глазами ребенка? Что должны знать те, кто носит линзы? Читайте в нашем материале советы от врачей проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Для того, чтобы ваши глаза и зрение были здоровыми, необходимо регулярно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, ну и, конечно же, хорошо высыпаться. Также не будет лишним по возможности ограничить время работы за компьютером, планшетом, ноутбуком, телефоном и телевизором. И стоит помнить о том, что чтение при тусклом свете может привести к перенапряжению глаз.

Представительницам прекрасного пола перед сном следует всегда снимать макияж. Сон с накрашенными глазами приводит к закупорке пор, что может вызвать ячмень.

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Не последнюю роль в уходе за глазами играет правильное питание. Рацион должен быть сбалансированным и обязательно содержать источники следующих веществ:

витамин Е

цинк

витамин С

лютеин и зеаксантин

омега-3 жирные кислоты

Как ухаживать за глазами, если носите линзы?

Линзы уже давно вошли в обиход людей, которым нужна коррекция зрения. Сегодня их назначают даже младенцам! Однако, чтобы у того, кто пользуется таким видом коррекции зрения, не возникали воспаления, инфекции и бактериальные конъюнктивиты, нужно придерживаться правил гигиены.

Перед тем, как надевать или снимать линзы, нужно обязательно вымыть руки.

Снимать контактные линзы в конце дня и не носить их более 19 часов.

Нельзя ложиться спать в линзах.

Не рекомендовано плавать в бассейне в линзах без специальных очков – из-за большого количества хлорки в воде может возникнуть воспаление.

Нужно обязательно помнить о правиле: новые линзы – новый контейнер.

Нельзя носить линзы дольше их срока годности – это чревато воспалением.

Не рекомендуется находиться долго в задымленном помещении (кальянная, курилка), если пациент носит мягкие контактные линзы. Они могут впитать дым, а это тоже может привести к воспалению.

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Как часто посещать офтальмолога в соответствии с возрастом, если нет проблем со зрением:

От 20 до 40 лет – каждые 5–10 лет.

От 40 до 65 лет – каждые 2–4 года.

За 65 лет – каждые 1–2 года.

Как ухаживать за глазами ребенка?

Малышам, в отличие от взрослых, нужен особый уход за их глазками. И очень важно, чтобы он был грамотный и качественный. Ведь с помощью своих глазок они изучают мир, в который пришли.

Ухаживать за глазами ребенка нужно ежедневно, обрабатывая их при помощи ватного диска, смоченного в теплой кипяченой воде. Промывать от наружного угла глазика ко внутреннему, используя для каждого глаза новый ватный диск.

Если у ребенка загноился глазик, приготовьте настой ромашки и промойте глаза и веки. Воспаление не проходит? Обязательно обратитесь к врачу.

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