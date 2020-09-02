Рано или поздно в жизни каждой представительницы прекрасного пола наступает период, когда репродуктивная функция начинает постепенно угасать. Этот естественный процесс развития женского организма называется климаксом. Почему он наступает? Какие симптомы климакса? Как отсрочить и пережить климакс? Читайте в нашем материале. Рассказала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко.

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В каком возрасте наступает климакс

О наступлении климакса можно говорить, если у женщины в течение 12 месяцев подряд отсутствует менструация. Это происходит вследствие того, что яичники прекращают свою работу, а в крови снижается уровень женских гормонов — эстрогенов и прогестерона.

Как правило, первые признаки менопаузы у большинства женщин начинают проявляться в 45–50 лет. Также известны случаи раннего (до 40 лет) и позднего (старше 55 лет) климакса. Точный возраст прекращения репродуктивных возможностей зависит от индивидуальных особенностей организма. Кроме того, на то, когда у вас начнется климакс, может влиять наследственность.

Симптомы климакса:

озноб

повышенная потливость

головные боли

гипертония или гипотония

учащенное сердцебиение

сонливость

слабость

депрессия

Что поможет отсрочить климакс

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Экономия яйцеклеток (когда у женщины овуляция не наступает), гормональные контрацептивы (назначают до 35 лет, так как после — увеличивается риск тромбоза) и рождение детей (период беременности и лактации задерживает овуляцию) могут отсрочить наступление климакса.

Нездоровый образ жизни и плохая генетика способствуют началу климакса. Тем, кто хочет дольше поддерживать высокий уровень женских гормонов, следует сбалансировать рацион питания, отказаться от вредных привычек, высыпаться и заниматься умеренными физическими нагрузками.

Что поможет пережить климакс

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Здоровая еда

Колебания уровня гормонов влияют на вес женщины. Но диета в такой период будет лишь дополнительным стрессом. Лучше просто не переедать, а калории расходовать умеренными физическими нагрузками. Кстати, занятия спортом повышают выработку серотонина в организме и помогают бороться с эмоциональными перепадами.

Заместительная терапия

Это препараты, которые поддерживают уровень гормонов после снижения их естественной выработки. Но выбирать их надо осторожно и только под контролем врача, потому что есть ряд противопоказаний (онкология, нарушение свертываемости крови, проблемы с печенью, маточные кровотечения).

Фитоэстрогены

Это более естественный аналог гормонозаместительной терапии. То есть рекомендуется употреблять в пищу растения, содержащие вещества, схожие по составу и действию с женскими гормонами.

Больше о климаксе узнайте в видео:

Video: Климакс у женщин: что это, какие симптомы, как отсрочить и пережить В нашем материале узнаете, что такое климакс, а также, какие есть основные симптомы климакса у женщин. Простые, но действенные способы отсрочить и пережить климакс

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