Цієї осені не пропустіть повернення легендарного шоу Україна має талант 2021 на СТБ!

До 30-річчя Незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни – новий сезон легендарного проєкту Україна має талант 2021. На сцені шоу побачимо найталановитіших українців, які не бояться мріяти та йдуть до своєї мети. Неймовірні таланти в різних жанрах, унікальні номери з використанням новітніх технологій, легендарні повернення улюблених героїв і нові імена – усе це чекає на вас уже цієї осені! Не пропустіть – дивіться онлайн Україна має талант 2021 восени на СТБ.