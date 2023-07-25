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Україна має талант

Унікальний проект ко-продакшну: СТБ та Fremantle об’єднують зусилля, щоби світ побачив справжню українську «Силу таланту»

25.07.2023

Визнаний Книгою рекордів Гіннеса найкращим телевізійним реаліті форматом, «Got Talent» вперше отримає продовження в міжнародному документальному фільмі. Телеканал СТБ, лідер українського телебачення, та Freemantle,  один з найбільших і найуспішніших у світі творців, продюсерів і дистриб’юторів телевізійного контенту та правовласник формату, співпрацюють над створенням та дистрибуцією фільму, присвяченого силі українських талантів в час повномасштабної війни.

Прем’єра міжнародного фільму «Сила таланту» від СТБ спільно з Freemantle

В ефірі СТБ прем’єра міжнародного фільму «Сила таланту» відбудеться в День незалежності України. 

Video: Прем’єра міжнародного фільму «Сила таланту» від СТБ спільно з Freemantle

Телеканал СТБ та Freemantle співпрацюють над створенням та дистрибуцією фільму, присвяченого силі українських талантів під час повномасштабної війни. Детальніше про прем'єру фільму «Сила таланту» - у матеріалі

Кожен сезон «Україна має талант» від телеканалу СТБ ставав хітом національного телебачення і назавжди увійшов в його історію як легендарне шоу, зберігаючи любов глядацької аудиторії та гордість за його учасників і переможців. В час повномасштабної війни, коли Україна продовжує щоденну боротьбу за свою свободу, життя та безпеку всієї Європи, талановиті українці не припиняють наполегливої роботи у культурній площині. Серед вибухів і ракетних обстрілів, в окупації та у вимушеному переселенні вони зберігають силу свого таланту і використовують її на всіх сценах світу, щоб привернути увагу мільйонів до української історії. Вони здобувають нові золоті кнопки в США, Іспанії, Естонії, Румунії, Болгарії, Хорватії, Польщі, Чехії та інших країнах. 

Freemantle у співпраці з телеканалом СТБ створила унікальний документальний фільм, присвячений учасникам проєкту «Україна має талант»: як вони живуть, борються, працюють в час повномасштабної війни та захоплюють серця світової аудиторії завдяки міжнародним версіям відомого формату. 

«Разом із партнерами ми обговорювали, як багато талановитих українців зараз беруть участь у версіях Got Talent по всьому світу. Так виникла ідея, що перетворилась в унікальний кейс ко-продакшну документального фільму, який ми реалізуємо в співробітництві з Freemantle. Фільм створюється нашою командою СТБ з консультаціями британських продюсерів з виробничого департаменту Fremantle. Вони мають визначний досвід в роботі з адаптації локальних версій формату, тож у нашого проєкту великий потенціал для широкої аудиторії в різних країнах. Ми бачимо, що документальні фільми з України продовжують мати високий попит на міжнародному ринку і радіємо, що в цьому партнерстві, ми зможемо показати ці реальні історії надзвичайних українців світові»,Ася Батаєва-Докаленко, директорка з монетизації Starlight Media

Більше на тему: Всеукраїнська прем’єра до Дня Незалежності: СТБ покаже воєнну драму «Юрик», засновану на реальних подіях

«Це дуже потужний і важливий для нас проєкт. Ми вдячні Freemantle за те, що розкажемо цю історію українських талантів світу разом. Це цінний знак міжнародної підтримки та віри в нашу перемогу. Україна має талант – отже, має майбутнє. І силою нашого таланту ми можемо створити саме той світ, на який заслуговують українці», — коментує генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук

«”Україна має талант” на СТБ — завжди був проєктом найвищої телевізійної якості. Його документальне продовження, навіть в час повномасштабної війни, знову вразить глядачів силою реальних історій наших талантів і якісним продюсуванням, Цей фільм про те, що. попри велику війну. Україна у світі представлена не лише фотографіями та відео страшних руйнувань, а й талантами самих українців, які вражають увесь світ», – зазначає генеральна продюсерка виробництва програм телеканалу СТБ Наталя Франчук. 

Got Talent — це шоу талантів без обмежень щодо віку, умінь і без культурних кордонів. Тут кожен, хто має талант, який надихає, зворушує чи піднімає настрій, отримує шанс завоювати серця нації. І можливість змінити своє життя. З моменту запуску в 2006 році це велике сімейне шоу відзначене багатьма нагородами. Got Talent встановлює рекорди глядацьких рейтингів у всьому світі і сьогодні є одним із найуспішніших розважальних брендів, що продовжує розвиватися. Створений Саймоном Коуелом і співвласником Syco Entertainment і Fremantle, Got Talent транслювався в 194 країнах, має оригінальні версії в 73 країнах, його переглянули понад мільярд глядачів у всьому світі. 

Fremantle є глобальним дистриб’ютором як формату Got Talent, так і фільму «Сила таланту». 

Відчуйте силу українського таланту  24 серпня о 22:00  в ефірі телеканалу СТБ. 

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