25 грудня о 19:00 відбудеться показ фінального ― 10 випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивуватимуть акробати, співаки і танцюристи. Що буде в 10 випуску легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте зараз!

Грандіозний фінал легендарного талант-шоу на СТБ! На сцену проєкту вийде 11 талантів України, яким аплодує світ. Їхні здібності вражають, а в номерах використані новітні технології. Менталісти, bone breaker, картини світлом, акробати і вокалісти: разом із зірковим журі шоу ― Ксенією Мішиною, Сергієм Притулою, Євгеном Котом ― ми вже цієї суботи оберемо найкращий талант України!

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