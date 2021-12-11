11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Марії Гнатик та Івана Кондратюка просто зараз!

Марія Гнатик та Іван Кондратюк з Вінниці зворушили суддів і глядачів своїм бальним танцем. Цьогоріч Марія та Іван їхали на перший чемпіонат світу з танців Спеціальної Олімпіади 2021. На ній змагалася сотня спортсменів з інвалідністю із 22 країн світу.

Марія з Ванею тренуються щодня по кілька годин – удома з батьками та в студії з тренеркою. Це єдині діти в Україні із синдромом Дауна, які представляють цей вид спорту. «Як людина, яка займається танцями, я 100 відсотків кажу вам “так”! Це було неймовірно!» ― не стримав захвату Женя Кот.

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