Що було в шостому випуску «Україна має талант»: фотодобірка
29.11.2021
27 листопада о 19:00 відбувся показ шостого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували учасники з усього світу! Дивіться фотодобірку з 6 ефіру шоу «Україна має талант» просто зараз!
У новому випуску легендарного талант-шоу, яке повернулося в ефір СТБ після п’ятирічної паузи, за стіл журі сіла запрошена зіркова суддя ― олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Що відбувалося в 6 випуску шоу? Дивіться в нашій фотодобірці!
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