Через кілька тижнів в ефір телеканалу СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Сезон знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри пропонуємо згадати найкращі виступи «Україна має талант»-7

Вас давно нічим не здивувати? Здається, що ви бачили все? Ми готові посперечатися! Дивіться добірку з найкращими виступами «Україна має талант»-7. Учасники цього шоу ― люди з унікальними талантами і фантазією, які змушують завмерти в захваті і подиві. Як щодо сідничок, які замінюють барабани, екстремальних танців з маленькими помічниками Санти або конкурентки Емінема і Бейонсе? Приготуйтеся відчути найширший спектр своїх емоцій: від захоплення до хвилювання і від щирого сміху до справжнього шоку! Дивіться добірку з найцікавішими моментами шоу «Україна має талант»-7 і побачте ці дивовижні виступи на власні очі!



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