Уже кілька місяців команда телеканалу СТБ невпинно працює, щоб якнайшвидше порадувати всіх українців новим сезоном легендарного проєкту «Україна має талант».

Video: СТБ оголосив дату прем’єри «Україна має талант»! Коли Україна має талант виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту шоу Україна має талант на СТБ. Україна має талант 2021: дата виходу нового сезону

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Телеканал оголосив очікувану дату прем’єри ― перший випуск шоу Україна зможе побачити вже 23 жовтня о 19:00!

Це буде особливий та інноваційний сезон проєкту. На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ, а глядачі побачать неймовірні, часом приголомшливі таланти, тріумфальні повернення улюблених героїв і нові імена, а також унікальні номери, у яких використано новітні технології. Цієї осені разом із зірковим журі шоу ― Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот та запрошеними суддями ― ми разом оберемо найкращий талант України.

Ведучий нового сезону «Україна має талант» ― Григорій Решетник. А про все, що відбувається за лаштунками телекастингів, вам розкаже та покаже ведуча диджитального бекстейдж-шоу ― талановита українська співачка Jerry Heil.

Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках «Україна має талант»:

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