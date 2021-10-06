Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Мурашки по шкірі: найкращі виступи «Україна має талант. Діти»-2

06.10.2021

23 жовтня в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Сезон знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри пропонуємо згадати найкращі виступи «Україна має талант. Діти»-2.

Вони ще маленькі, але їхні великі таланти можуть вразити навіть найдосвідченіших людей, які бачили абсолютно все. Ви дивитеся добірку з найкращими виступами дітей на шоу «Україна має талант. Діти»-2. Можна витратити вічність, спостерігаючи за тим, як тече вода, горить вогонь, а можна ―  за унікальними талантами маленьких учасників! Саме цим ми пропонуємо вам зайнятися сьогодні. Рівень ендорфінів у вашому організмі і настрій підніматимуть маленький баяніст, однорічний знавець усіх музичних інструментів, рокер-екстремал і юний філософ! Не гайте часу і швидше станьте свідком незабутніх виступів ― дивіться добірку з дітьми на шоу «Україна має талант. Діти»-2 просто зараз!

Більше на тему: Як починали зірки: виступи переможців усіх сезонів «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.