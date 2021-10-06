23 жовтня в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Сезон знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри пропонуємо згадати найкращі виступи «Україна має талант. Діти»-2.

Вони ще маленькі, але їхні великі таланти можуть вразити навіть найдосвідченіших людей, які бачили абсолютно все. Ви дивитеся добірку з найкращими виступами дітей на шоу «Україна має талант. Діти»-2. Можна витратити вічність, спостерігаючи за тим, як тече вода, горить вогонь, а можна ― за унікальними талантами маленьких учасників! Саме цим ми пропонуємо вам зайнятися сьогодні. Рівень ендорфінів у вашому організмі і настрій підніматимуть маленький баяніст, однорічний знавець усіх музичних інструментів, рокер-екстремал і юний філософ! Не гайте часу і швидше станьте свідком незабутніх виступів ― дивіться добірку з дітьми на шоу «Україна має талант. Діти»-2 просто зараз!



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