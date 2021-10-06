Ксенія Мішина ― акторка, яка не боїться бути справжньою. Зірка серіалу зі світовим успіхом «Кріпосна», переможниця танцювального шоу та перша українська Холостячка. Вона відкрила своє серце цілій країні і тепер хоче, щоб і кожен учасник «Україна має талант» на СТБ так само йшов до своєї мрії з відкритим серцем. В інтерв’ю «Фактам» на ICTV суддя «Україна має талант» Ксенія Мішина розповіла про свій довгий та складний шлях до успіху в акторській професії, про досвід знімання за кордоном і чому не погоджується на інтимні сцені. Читайте фрагменти розмови з суддею просто зараз!

Чи був момент, коли вам не вдалося якісно зіграти роль через певні особисті проблеми?

Пам’ятаю, коли на зніманні телекастингів «Україна має талант» на СТБ у мене защемило спину, працювати було надзвичайно складно. Але, знову ж таки, і в той момент моя робота стала для мене анестезією, тому що ті талановиті виступи учасників на сцені захоплювали настільки, що місця для поганого настрою не було.

У такому щільному графіку знімання ти і не встигаєш себе пожаліти ― знову ж таки плюс роботи. Мій мозок чи увага були сконцентровані на зніманнях, виступах, спілкуванні з учасниками, а не на фізичному болю.

Ви знімалися в хорватському проєкті «Зломовчання». Які відмінності з українським кіновиробництвом ви помітили?

Графіки були складнішими ― ми працювали 6/1. Але можу сказати, що на зніманнях наші українські команди такі ж якісні, як і в Хорватії. Усі департаменти, які відповідають за знімання, у нас теж професійні, а їхня робота злагоджена.

Чи були складнощі через мовний бар’єр?

Частково. Я ж узагалі не знала хорватської. Я вивчала її лише для своїх сцен, і це було складно. Ти коли відкриваєш сценарій і бачиш безліч своїх сцен хорватською, спочатку взагалі не розумієш, як воно буде.

Здається, що неможливо вивчити таку велику кількість слів та речень за такий короткий термін. Вивчити і що важливіше ― розуміти, про що ти граєш. Але в мене була підтримка та віра режисера, продюсерів та й усієї команди проєкту. Також у мене були круті коучі в Хорватії, з якими я відпрацьовувала текст і підлаштовувала його під себе. Спочатку було страшно, але результат вартий цих переживань.

Зараз у світі значно змінюється політика на майданчиках щодо відвертих сцен. Деякі країни навіть ухвалюють окремі закони. Які труднощі існують в акторів у цьому сенсі?

Я не категорична щодо відвертих сцен. Якщо це буде крутий проєкт, і я побачу за сценарієм, що в цій сцені є сенс, ― без проблем. Але якщо це звичайна примха режисера, його особиста фантазія ― я буду проти.

Чи потрібна підготовка для таких сцен? Чи готуєтесь ви до них?

Піти в спортзал? (Сміється. ― Прим. ред.). Я не соромлюся свого тіла. Але я завжди скажу ні, якщо не бачу в цьому сенсу. Важко відтворити інтимні сцени, коли ти не розумієш, навіщо вони в цій конкреній роботі. У моєму нещодавньому медичному проєкті я зіткнулася з такою ситуацією: було вирішено зняти одну дуже інтимну сцену, на яку глядач згодом відреагував негативно. Було багато негативних коментарів, наприклад: «Навіщо? Цій героїні таке не підходить». Це лише підтвердило мої власні відчуття: іноді подібні сцени не потрібні.

Читайте повну версію інтерв’ю на сайті «Фактів»!

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