5 дивовижних фактів про оновлений сезон «Україна має талант»
Через кілька тижнів в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». 23 жовтня глядачів телеканалу знову дивуватимуть унікальні учасники та неймовірні постановки. Читайте 5 дивовижних фактів про оновлений сезон «Україна має талант» просто зараз!
- Ведучий шоу. Григорій Решетник ― ведучий проєктів телеканалу СТБ «Україна має талант», «Холостячка», «Холостяк», «Неймовірна правда про зірок». В оновленому сезоні шоу Григорій буде співпереживати разом з учасниками, підбадьорювати їх перед виступом і коментувати побачене на сцені.
- Судді проєкту. Нещодавно СТБ розкрив імена основної трійки зіркових суддів. Ними стали: Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. Сергій Притула ― успішний телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер першого українськомовного гумор-шоу. Гострий на язик, безкомпромісний та прямолінійний. Його провокативні запитання заганяють у кут іменитих зірок і завжди відображають думку телеглядачів. Найвідоміший шоумен України вперше сяде в суддівське крісло. Ксенія Мішина ― найкраща акторка країни, яка не боїться бути справжньою. Зірка серіалу зі світовим успіхом «Кріпосна», переможниця танцювального шоу, перша українська Холостячка й еталон жіночності для мільйонів українок. Вона відкрила своє серце цілій країні і хоче, щоб кожен учасник «Україна має талант» ішов до своєї мрії також із відкритим серцем. Євген Кот ― топовий хореограф-постановник, танцювальний талант якого свого часу відкрив СТБ у проєкті «Танцюють всі!». Соліст перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановник найрейтинговіших телепроєктів у країні і танцювальний секс-символ. Він знає всю закадрову телекухню, вміє розкрити талант і привести його до успіху.
- Запрошені судді. У складі зіркового журі з’явиться і четвертий суддя. Це люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.
Запрошеними суддями вже стали олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, телеведуча Маша Єфросиніна, співачка Руслана та чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020 Жан Беленюк, а також олімпійська чемпіонка з фехтування, шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи, заслужена майстер спорту України Ольга Харлан.
- Ведуча бекстейджу. Так, ведучим шоу став Григорій Решетник. А от його напарницею на бекстейджі стала українська співачка, авторка хітів, які збирають мільйони переглядів на YouTube, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil. Завдяки таланту і мрії вона зуміла подолати шлях від нікому не відомої виконавиці каверів до всенародного успіху, тому знає, якими словами підтримати учасників кастингу «Україна має талант».
- Оновлена сцена шоу. Дизайн оновленої сцени легендарного шоу «Україна має талант» і зони бекстейджу розроблявся кілька місяців, після чого декорацію розгорнули в максимально стислі терміни ― за 10 днів. Головна інноваційність сцени ― великий радіальний екран по центру, завбільшки понад 120 кв. м, і великі бокові екрани. В оновленому сезоні зміниться і форма сцени. Такою шанувальники проєкту її ще не бачили!
* «Україна має талант» ― це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється в більш ніж 60 країнах світу й понад 15 років є хітом телеперегляду.
Виробництво проєкту ― StarLightProduction.
Студія № 3, керівниця ― Єлизавета Гусєва.
Керівник проєкту ― Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).
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