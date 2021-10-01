23 жовтня стартує новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Акторка і суддя шоу Ксенія Мішина розповіла, які в неї стосунки з колегами по журі ― ведучим Сергієм Притулою та хореографом Євгеном Котом.

«Добрі у мене стосунки з суддями. Пам’ятаю, спочатку мені було ніяково ― це велика відповідальність. Такий подарунок долі, що мене запросили бути суддею», ― розповіла Мішина.

Ксенія зауважила, що, коли телеканал СТБ оголосив суддівський склад, на неї нахлинула справжня хвиля хейту.

«Користувачі в коментарях тоді писали: “Фу, хто вона? Акторство ― це не талант”. Такі токсичні люди, але вони все одно викликають певну неприязнь», ― поділилася акторка.

За її словами, спочатку їй було складно впоратися з роллю судді. Проте її сумніви згодом розвіялися, адже акторська майстерність ― це невід’ємна частина кожного учасника, який презентує на сцені себе та свій номер.

«Поруч сидить професійний телеведучий, його любить публіка, він у своєму потоці. Для Жені більшість учасників ― його парафія, адже він танцівник, спортсмен. Я зрозуміла, що можу оцінювати людей за тим, як вони поводяться на сцені, чи впевнено себе почувають та наскільки добре і відкрито проявляють себе та свій талант. Адже будь-який талант на сцені ― це прояв акторської майстерності», ― наголосила Ксенія.

Нагадаємо, що прем’єра легендарного шоу «Україна має талант» відбудеться вже 23 жовтня о 19.00 на СТБ!



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