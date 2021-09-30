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Вони качають: майстри beatbox на «Україна має талант»

30.09.2021

Через кілька тижнів в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Це буде приголомшливий сезон, який знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри пропонуємо згадати найкращих майстрів beatbox на «Україна має талант».

Їм не потрібні музичні інструменти! Найкращий бітбокс на сцені «Україна має талант» звучить у виконанні майстрів своєї справи. Вони легко імітують звуки інструментів і створюють неймовірні музичні композиції за допомогою рота, губ і язика. Людина-оркестр ― це точно бітбоксер. Коли слухаєш їхню гру, важко повірити, що всі ці звуки може видавати одна людина.

Дивіться в нашій добірці, як найкращі бітбоксери країни можуть розгойдати натовп без інструментів і музикантів. Хочете почути світові хіти в незвичайному виконанні? Дивіться «Україна має талант» ― і ви здивуєтеся, на що здатен людський голос!

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