23 жовтня в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Це буде приголомшливий сезон, який знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри пропонуємо згадати найкращі танцювальні виступи дітей на «Україна має талант».

Україна має талант! Саме це скаже кожен, хто подивиться найкращі танцювальні виступи дітей на цьому проєкті. Ви тільки уявіть, деяким учасникам усього 4 роки, а вони можуть дати фору дорослим. Ви готові провести час в атмосфері драйвового рок-н-ролу, ніжного вальсу або казкового східного танцю? Дивіться онлайн танцювальні виступи талановитих дітей у шоу «Україна має талант»!



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