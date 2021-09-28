Через кілька тижнів в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Це буде приголомшливий сезон, який знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри шоу дивіться найкращі виступи «Україна має талант» 5 сезон.

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«Україна має талант» ― проєкт, який показав глядачам, наскільки талановиті, креативні та дивовижні їхні співвітчизники. У цій добірці ми зібрали найяскравіші виступи «Україна має талант» 5 сезон: танцівниць belly dance, шалених мотоциклістів і фокусників, які творять справжню магію! І, звісно ж, не обійшлося і без веселих, незвичайних, дивних і трохи божевільних персонажів. Щоб побачити унікальних у своєму роді балерин-качків, дивіться просто зараз найкращі виступи проєкту «Україна має талант» 5 сезон!

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