Уже зовсім скоро, 23 жовтня, в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Це буде приголомшливий сезон, який знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри шоу пропонуємо згадати найбільш трешові виступи всіх сезонів шоу «Україна має талант».

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На етапах кастингів у шоу «Україна має талант» часом трапляються учасники не лише зі справді незвичайними здібностями. Іноді герої просто думають, що наділені талантом. Хтось упевнений, що вміє бездоганно співати і танцювати (спойлер: це не так), а хтось просто приходить епатувати публіку. Як, наприклад, це зробив ексцентричний блогер Андрій Мартиненко, який вирішив «покупатися» в купі мишоловок. У цій добірці ви знайдете либонь найдивакуватішого учасника проєкту «Україна має талант». Ви напевно розумієте, про кого йдеться, адже він прославився своїми скандалами з суддями і крайньою впертістю. Насолоджуйтеся переглядом усіх найдивніших і найсмішніших моментів шоу «Україна має талант»!



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