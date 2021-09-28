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Акробати творять неможливе: найкращі номери на «Україна має талант»

28.09.2021

23 жовтня в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Це буде приголомшливий сезон, який знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри пропонуємо згадати найкращі акробатичні номери шоу «Україна має талант».

У шоу «Україна має талант» приходять часом настільки безстрашні учасники, що суддям доводиться закривати очі від хвилювання і переживання за них. Акробати і акробатки, дорослі і маленькі ― це ті люди, які вразили уяву як членів журі, так і глядачів у залі. Кожен учасник з цієї добірки міг би спокійно виступати в Cirque du Soleil, адже їхні номери гідні великої циркової арени. Приготуйте валер’янку і дивіться найкращі акробатичні номери в шоу «Україна має талант»!

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