Суддя Ксенія Мішина левітувала на «Україна має талант»

23 жовтня в ефірі СТБ стартує новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». На сцену талант-шоу прийде ілюзіоніст і фокусник Ілля Фрунза. Щоб перевірити здібності учасника, суддя Ксенія Мішина зголоситься добровольцем для одного з фокусів Іллі. Та чи відбудеться магія на сцені талант-шоу?

«Я вірю в магію і вірю, що в нашому світі є те, що не піддається аналізу і логічному поясненню. Але це не означає, що людей з екстрасенсорними здібностями не існує. І я справді повірила нашим учасникам, що людські здібності можуть бути настільки безмежними!» ― коментує суддя проєкту Ксенія Мішина.

До того, як стати фокусником, Ілля займався акробатикою і гімнастикою, вивчав пантоміму в цирковому училищі. У студентські роки жив з фокусником ― той постійно показував свої трюки, але ніколи не розкривав секретів їх виконання. Тому Ілля вирішив розібратися в цьому сам. З 2011 року в нього почалися гастролі за фахом у Туреччину, Китай, В’єтнам і ОАЕ. Та після того, як його колектив мімів розпався, Ілля почав шукати заняття для себе одного. Так він прийшов у сферу фокусів та ілюзій. Зараз працює в парі з дружиною, яка теж заради коханого змінила сферу своєї діяльності.

«Я займаюся цим 12 років. І взагалі я не люблю проєктів з форматом змагань, але на шоу “Україна має талант” не міг не прийти. Глобально, мрію створити своє велике ілюзійне шоу. Тому прийшов на проєкт показати себе публіці і телеглядачам», ― прокоментував учасник.

Чи вдасться Іллі здивувати зіркове журі «Україна має талант» своїми фокусами? І чи покаже він щось нове, з чим раніше не стикалися судді і глядачі? Дивіться прем’єру 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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