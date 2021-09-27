Найкращі виступи всіх сезонів «Україна має талант»

23 жовтня в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Це буде приголомшливий сезон, який знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри шоу дивіться найкращі виступи учасників «Україна має талант».

Хочете побачити всі найкращі виступи на шоу «Україна має талант»? Ми зібрали для вас найсоковитіші моменти з усіх сезонів проєкту! Акробатки, які виконують найскладніші трюки на битому склі, і жіночий реслінг у басейні з багном. А коли ви побачите танець на пілоні у виконанні однієї з учасниць, то просто не повірите, що таке можливо. Дівчина буквально літає над сценою, і навіть досвідчені судді перебувають у шоці від таких фізичних можливостей! Не пропустіть це видовище і дивіться ще більше приголомшливих виступів у шоу «Україна має талант»-2021!



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