23 жовтня в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Це буде приголомшливий сезон, який знову здивує нас унікальними учасниками та об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців. А в очікуванні прем’єри шоу дивіться найкращі виступи «Україна має талант. Діти» (1 сезон).

Дивіться захопливу добірку з маленькими учасниками шоу «Україна має талант. Діти»(1 сезон). Граціозності та артистичності цих перлинок могли б позаздрити навіть професійні актори і танцівники! Рівним поставам і струнким ніжкам українського паркету варто задуматися про свою майбутню кар’єру, адже їм наступають на п’яти маленькі конкуренти! А всім дорослим варто повчитися у найменшої учасниці феноменальної ерудиції. Дворічна дівчинка знає абсолютно всі столиці світу, про які більшість дорослих навіть не чула. Не пропустіть інші не менш дивовижні таланти ― дивіться найкращі виступи дітей на шоу «Україна має талант»-2021!

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