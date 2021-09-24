23 жовтня в ефірі СТБ стартує новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». На шоу прийде пара екстрим-артистів ― Михайло Дем’янчук та Надія Балакірєва! Учасники виступлять на сцені талант-шоу в жанрах метання ножів і стрільби з арбалета.

Михайло і Надія ― подружня пара, яку познайомив цирк. Михайло на той час був клоуном і роз’їжджав по гастролях, а Надія ― дресирувальницею тхорів. Уже з гастролей вони повернулися в Україну разом.

На «Україна має талант» пара прийшла, вже освоївши абсолютно новий для обох жанр ― екстрим-цирк. Усього таких пар у світі гастролює не більше 15, і Надія з Михайлом якраз одна з них. Свої екстремальні і небезпечні номери вони демонструють по всьому світу, а для талант-шоу на СТБ свій виступ зробили ще складнішим, щоб показати Україні, на що вони здатні.

«6 років ми йшли до того, щоб прийти на проєкт “Україна має талант”. Чому так довго? Ви знаєте, коли номер створюється, він спочатку залишається сирим. Він не буває відразу готовим і вилизаним до дрібниць. Зараз же ми вважаємо, що цей варіант виступу вже можна показувати на широку аудиторію і на телебаченні. У журі, звичайно, я впевнена, буде свій погляд на цей номер. Думаю, їх складно буде здивувати ― вони багато бачили. Але ми постараємося», ― розповіла перед виступом Надія в бекстейдж-шоу «Україна має талант» з Jerry Heil.

Як далеко підуть учасники, щоб здивувати зіркових суддів проєкту? І чи вистачить цього, щоб пройти у фінал? Дивіться перший випуск «Україна має талант» 23 жовтня о 19:00 в ефірі СТБ!



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