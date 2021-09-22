23 жовтня в ефір СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Це буде приголомшливий сезон, який знову здивує нас унікальними учасниками і об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців.

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До старту талант-шоу телеканал СТБ продовжує ділитися бекстейджем зі зйомок телекастингів і знайомити глядачів з учасниками нового сезону проєкту.

В один зі знімальних днів телекастингів «Україна має талант» на сцену вийшов учасник Станіслав Скочко з метою продемонструвати силове шоу та показати, на що здатне людське тіло. Стас займається силовим екстримом. Він вирішив поєднати свої можливості і придумав унікальну вправу, за допомогою якої і став рекордсменом книги рекордів України.

Суддя проєкту Ксенія Мішина вирішила особисто перевірити здібності цього учасника і оцінити його талант. І сама стала на цвяхи на сцені шоу!

Нагадаємо, актриса і суддя Ксенія Мішина тривалий час займається різними енергетичними практиками, їздить на ретрити і розвиває свою духовність, чим часто ділиться з підписниками в соцмережах. Серед практик вона пізнала і стояння на цвяхах.

«Стояння на цвяхах ― приголомшливий досвід, під час якого з’являється можливість зустрітися з самою собою і своїм внутрішнім світом через той певний біль, який ти проживаєш. І коли ти його долаєш, ти очищуєшся, зміцнюєш свою силу волі і можеш переосмислити багато ситуацій свого життя, смисли й істину того, чим ти займаєшся, і те, що відбувається навколо і всередині тебе. Це практика для душі, а не тіла. Але сягнути глибини своєї душі ти можеш, тільки відчувши і зрозумівши своє тіло, ставши з ним одним цілим», ― коментує практику Ксенія Мішина.

Дивіться перший випуск «Україна має талант» 23 жовтня о 19:00 в ефірі СТБ!

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