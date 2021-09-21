На шоу «Україна має талант» прийде зірка всім відомого світового «Цирку дю Солей»! Юлія Михайлова ― професійна циркова артистка за освітою, виступає в жанрі еквілібрування у воді.

З 10 років Юля займалася гімнастикою, 7 років провчилася у інституті, відтак працювала в королеви Англії і потрапила до складу артистів «Цирку дю Солей». При ньому вона виступала 10 років, завоювала багато перших місць на абсолютно різних міжнародних конкурсах.

«Юля ― крутий професіонал та сильна артистка цього жанру! Вона працює у найкрутіших цирках та шоу усього світу. А починала свою кар’єру у тому ж навчальному закладі, що і я. Тож я знаю її ще з навчання в інституті. Її номер на “Україна має талант” ― дуже високого рівня, виконаний технічно та в унікальній подачі артистки. Ви побачите самі ― це так жіночо, граційно та сексуально!» ― прокоментував виступ учасниці суддя талант-шоу Євген Кот.

На проєкт «Україна має талант» Юля прийшла заворожити журі і глядачів красою і грацією свого виступу. Чи вдасться їй здивувати трійку зіркових суддів і отримати квиток до фіналу талант-шоу? Дивіться перший випуск «Україна має талант» 23 жовтня о 19:00 в ефірі СТБ!

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