Суддя шоу «Україна має талант» Ксенія Мішина знову заінтригувала підписників відео на своїй інстаграм-сторінці. У ньому актриса відправила своєму обранцю на проєкті «Холостячка» Олександру Еллерту недвозначне послання:

«Я, звісно, залюбки набила б собі Олександра Еллерта, та, на жаль, у цьому тату-салоні тільки Олександр Коваленко є», ― прокоментувала свою сторі зі зйомок нового кінопроєкту Ксенія.

* Повернення улюбленого багатьма телеглядачами проєкту «Україна має талант» відбудеться вже зовсім скоро ― перший випуск дивіться 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ. Новий сезон шоу дивуватиме унікальними талантами і неймовірними можливостями українців. Стежте за новинами на офіційних сторінках «Україна має талант»!

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