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Этой осенью не упустите возвращение легендарного шоу Україна має талант 2021 на СТБ!
К 30-летию Независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны – новый сезон легендарного проекту Україна має талант 2021. На сцене шоу увидим талантливых украинцев, которые не боятся мечтать и идут к своей цели. Невероятные таланты в различных жанрах, уникальные номера с использованием новейших технологий, легендарные возвращения любимых героев и новые имена – все это ждет вас уже этой осенью! Не пропустите – смотрите онлайн Україна має талант 2021 осенью на СТБ.