Уникальный проект ко-продакшна: СТБ и Fremantle объединяют усилия, чтобы мир увидел настоящую украинскую «Силу таланту»

Признанный Книгой рекордов Гиннеса лучшим телевизионным реалити форматом, «Got Talent» впервые получит продолжение в международном документальном фильме. Телеканал СТБ, лидер украинского телевидения, и Freemantle, один из самых крупных и успешных в мире создателей, продюсеров и дистрибьюторов телевизионного контента и правообладатель формата, сотрудничают над созданием и дистрибьюцией фильма, посвященного силе украинских талантов во время полномасштабной войны.

В эфире СТБ премьера международного фильма «Сила таланту» состоится в День независимости Украины.

Video: Премьера международного фильма «Сила таланту» от СТБ совместно с Freemantle Телеканал СТБ и Freemantle сотрудничают над созданием и дистрибьюцией фильма, посвященного силе украинских талантов во время полномасштабной войны. Детальнее о премьере фильма «Сила таланту» - в материале

Каждый сезон «Україна має талант» от телеканала СТБ становился хитом национального телевидения и навсегда вошел в его историю как легендарное шоу, сохраняя любовь зрительской аудитории и гордость за его участников и победителей. Во время полномасштабной войны, когда Украина продолжает ежедневную борьбу за свою свободу, жизнь и безопасность всей Европы, талантливые украинцы не прекращают упорную работу в культурной плоскости. Среди взрывов и ракетных обстрелов, в оккупации и вынужденном переселении они сохраняют силу своего таланта и используют ее на всех сценах мира, чтобы привлечь внимание миллионов к украинской истории. Они приобретают новые золотые кнопки в США, Испании, Эстонии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Польше, Чехии и других странах.

Freemantle в сотрудничестве с телеканалом СТБ создала уникальный документальный фильм, посвященный участникам проекта «Україна має талант»: как они живут, борются, работают во время полномасштабной войны и покоряют сердца мировой аудитории благодаря международным версиям известного формата.

«Вместе с партнерами мы обсуждали, как многие талантливые украинцы сейчас участвуют в версиях Got Talent по всему миру. Так возникла идея, превратившаяся в уникальный кейс ко-продакшного документального фильма, который мы реализуем в сотрудничестве с Freemantle. Фильм создается нашей командой СТБ по консультациям британских продюсеров из производственного департамента Fremantle. Они имеют большой опыт в работе по адаптации локальных версий формата, поэтому у нашего проекта большой потенциал для широкой аудитории в разных странах. Мы видим, что документальные фильмы из Украины продолжают иметь высокий спрос на международном рынке и радуемся, что в этом партнерстве мы сможем показать эти реальные истории чрезвычайных украинцев миру», — Ася Батаева-Докаленко, директор по монетизации Starlight Media.

Больше по теме: Всеукраинская премьера ко Дню Независимости: СТБ покажет военную драму «Юрик», основанную на реальных событиях

«Это очень мощный и важный для нас проект. Мы благодарны Freemantle за то, что расскажем эту историю украинских талантов миру вместе. Это ценный знак международной поддержки и веры в нашу победу. У Украины есть талант – значит, есть будущее. И силой нашего таланта мы можем создать именно тот мир, которого заслуживают украинцы», — комментирует генеральный директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

«”Україна має талант” на СТБ — всегда был проектом высшего телевизионного качества. Его документальное продолжение, даже во время полномасштабной войны, снова поразит зрителей силой реальных историй наших талантов и качественным продюсированием. Этот фильм о том, что, несмотря на великую войну, Украина в мире представлена не только фотографиями и видео страшных разрушений, но и талантами самих украинцев, которые впечатляют весь мир», – отмечает генеральная продюсер производства программ телеканала СТБ Наталья Франчук.

Got Talent — это шоу талантов без ограничений по возрасту, умениям и без культурных границ. Здесь каждый, кто вдохновляет, трогает или поднимает настроение, получает шанс завоевать сердца нации. И возможность изменить свою жизнь. С момента запуска в 2006 году это большое семейное шоу, отмеченное многими наградами. Got Talent устанавливает рекорды зрительских рейтингов во всем мире и сегодня является одним из самых успешных развлекательных брендов, продолжающих развиваться. Созданный Саймоном Коуэлом и совладельцем Syco Entertainment и Fremantle, Got Talent транслировался в 194 странах, имеет оригинальные версии в 73 странах, его просмотрели более миллиарда зрителей по всему миру.

Fremantle является глобальным дистрибьютором как формата Got Talent, так и фильма «Сила таланту».

Ощутите силу украинского таланта 24 августа в 22:00 в эфире телеканала СТБ.

Следите за новостями на официальных страницах телеканала СТБ:

сайт Facebook Instagram YouTube Telegram Viber TikTok

а также на страницах группы Starlight Media:

сайт Facebook Instagram

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ