25 декабря в 19:00 состоится показ финального ― 10 выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ будут удивлять акробаты, певцы и танцоры. Что будет в 10 выпуске легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте прямо сейчас!

Грандиозный финал легендарного талант-шоу на СТБ! На сцену проекта выйдет 11 талантов Украины, которым аплодирует весь мир. Их способности потрясают, а в номерах использованы новейшие технологии. Менталисты, bone breaker, картины светом, акробаты и вокалисты: вместе со звездным жюри шоу ― Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом ― мы уже в эту субботу выберем лучший талант Украины!

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