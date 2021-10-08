«Америка ищет таланты» (America’s Got Talent) — проект на телеканале NBC и часть франшизы Got Talent. Это шоу талантов, в котором выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов, желающие выиграть главный приз в $1 000 000. На шоу неоднократно приходили таланты из Украины! Кто они? Читайте прямо сейчас!

Ксения Симонова



Ксения Симонова, художница, которая в 2009 году стала победителем шоу «Україна має талант», получила Golden Buzzer («Золотая кнопка») в America’s Got Talent и прошла в финал шоу! Уникальный талант девушки заключается в том, что песок и ее руки ― это краски и кисти, которыми художница пишет невероятные истории.

Light Balance

Коллектив Light Balance из Украины после ошеломительного выступления в финале шоу Аmerica’s Got Talent занял в нем третье место.

Группа, представляющая уникальное неоновое шоу, вошла в тройку лидеров соревнования талантов. Впрочем, юзеры утверждают: украинцы были достойны победы. К слову, в финале зрелищный номер группы заставил судей конкурса подняться со своих кресел. Хайди Клум, Мел Би, Саймон Коувел и Хови Мандел громкими аплодисментами «оценили» их номер. Напомним, что танцоры Light Balance были финалистами шоу «Україна має талант»-5.

Константин Томильченко и Александр Братковский

Украинская команда с номером «Mystery Hotel» («Загадочный отель») выступила в четвертьфинале конкурса 13-го сезона America’s Got Talent. Для нового номера был выбран жанр комедии. Герой, прячась от ливня, попадает в таинственный отель, где его встречает странный консьерж. Но вместо отдыха путешественника настигает водоворот приключений.

Исполнитель номера и его режиссер-постановщик ― Константин Томильченко, его партнер по сцене ― Александр Братковский (команда Red Rabbit Entertainment).

В своих комментариях жюри конкурса высоко оценили оригинальность выступления. Хайди Клум отметила инновационность шоу, которое «перенесло нас в другое измерение», а Саймон Коуэлл сравнил номер с сеансом в кино.

Театр теней Verba

Украинский театр теней Verba на America’s Got Talent представил судьям трогательную 3D-постановку о любви, войне, расставании и надежде. Перформанс длился всего 3 минуты, но этого хватило, чтобы впечатлить жюри и пройти в следующий этап конкурса.

В Лос-Анджелес черниговские артисты приехали не сразу ― до этого они участвовали в программе «Україна має талант» и аналогичной румынской передаче «Romanii au Talent». Более восьми лет Verba создает зрелищные постановки, экспериментируя со светотенью и хореографией. За это время коллектив успел побывать в 36 странах, в том числе ОАЭ, Монако, Израиле, Франции, Германии и Ирландии.

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