Через пару недель в эфир телеканала СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Сезон снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры предлагаем вспомнить лучшие выступления «Україна має талант»-7

Вас давно ничем не удивить? Кажется, что вы видели все? Мы готовы поспорить! Смотрите подборку с лучшими выступлениями «Україна має талант»-7. Участники этого шоу ― люди с уникальными талантами и фантазией, которые заставляют замереть в восторге и изумлении. Как насчет попок, которые заменяют барабаны, экстремальных танцев с маленькими помощниками Санты или конкурентки Эминема и Бейонсе? Приготовьтесь прочувствовать самый широкий спектр своих эмоций: от восхищения до волнения и от искреннего смеха до настоящего шока! Смотрите подборку с самыми интересными моментами шоу «Україна має талант»-7 и увидьте эти удивительные выступления своими глазами!

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