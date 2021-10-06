Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Они читают, как боги: лучшие рэп-выступления на «Україна має талант»

06.10.2021

23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Сезон снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры предлагаем вспомнить лучшие рэп-выступления на «Україна має талант»

Мы собрали подборку лучших рэп-выступлений на шоу «Україна має талант»! Они стараются читать так быстро, как Eminem, а тексты полны смысла и глубины.

Парень зачитал рэп, который посвятил своему деду, на сцене главного талант-шоу страны. Здесь же вы увидите детский коллектив из Полтавы, в котором все маленькие участники уже читают, как взрослые исполнители! Если вы любите хороший рэп, включайте подборку лучших выступлений на шоу «Україна має талант» прямо сейчас.

Больше по теме: Олимпийский чемпион Жан Беленюк стал приглашенным звездным судьей проекта «Україна має талант»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.