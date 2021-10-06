23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Сезон снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры предлагаем вспомнить лучшие выступления «Україна має талант. Діти»-2.

Они еще маленькие, но их большие таланты могут поразить даже самых искушенных людей, которые видели абсолютно все. Вы смотрите подборку с лучшими выступлениями детей на шоу «Україна має талант. Діти»-2. Можно потратить вечность, наблюдая за тем, как течет вода, горит огонь, а можно ― за уникальными талантами маленьких участников! Именно этим мы предлагаем вам заняться сегодня. Уровень эндорфинов в вашем организме и настроение будут поднимать маленький баянист, однолетний знаток всех музыкальных инструментов, рокер-экстремал и юный философ! Не теряйте времени и скорее станьте свидетелем незабываемых выступлений ― смотрите подборку с детьми на шоу «Україна має талант. Діти»-2 прямо сейчас!

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