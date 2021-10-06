5 удивительных фактов о обновленном сезоне «Україна має талант»
Через несколько недель в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». 23 октября зрителей телеканала снова будут удивлять уникальные участники и невероятные постановки. Читайте 5 удивительных фактов о обновленном сезоне «Україна має талант» прямо сейчас!
- Ведущий шоу. Григорий Решетник ― ведущий проектов телеканала СТБ «Україна має талант», «Холостячка», «Холостяк», «Неймовірна правда про зірок». В обновленном сезоне проекта Григорий будет сопереживать вместе с участниками, ободрять их перед выступлением и комментировать увиденное на сцене.
- Судьи проекта. Недавно СТБ раскрыл имена основной тройки звездных судей. Ими стали: Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. Сергей Притула ― успешный телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмор-шоу. Острый на язык, бескомпромиссный и прямолинейный. Его провокационные вопросы загоняют в угол именитых звезд и всегда отражают мнение телезрителей. Самый известный шоумен Украины впервые сядет в судейское кресло. Ксения Мишина ― лучшая актриса страны, которая не боится быть настоящей. Звезда сериала с мировым успехом «Крепостная», победительница танцевального шоу, первая украинская Холостячка и эталон женственности для миллионов украинок. Она открыла свое сердце всей стране и хочет, чтобы каждый участник «Україна має талант» шел к своей мечте также с открытым сердцем. Евгений Кот ― топовый хореограф-постановщик, танцевальный талант которого в свое время открыл СТБ в проекте «Танцюють всі!». Солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей («Барон Мюнхгаузен», «Вартові мрій»). Постановщик самых рейтинговых телепроектов в стране и танцевальный секс-символ. Он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант и привести его к успеху.
- Приглашенные судьи. В составе звездного жюри появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, благодаря которым флаг Украины поднимался на различных международных аренах.
Приглашенными судьями уже стали олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, телеведущая Маша Ефросинина, певица Руслана и чемпион Олимпийских игр в Токио 2020 Жан Беленюк, а также олимпийская чемпионка по фехтованию, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Украины Ольга Харлан.
- Ведущая бэкстейджа. Да, ведущим шоу стал Григорий Решетник. А вот его напарницей на бэкстейдже стала украинская певица, автор хитов, которые собирают миллионы просмотров на YouTube, финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil. Благодаря таланту и мечте она сумела преодолеть путь от никому не известной исполнительницы каверов к всенародному успеху, поэтому знает, какими словами поддержать участников кастинга «Україна має талант».
- Обновленная сцена шоу. Дизайн обновленной сцены легендарного шоу «Україна має талант» и зоны бэкстейджа разрабатывались несколько месяцев, после чего декорацию развернули в максимально сжатые сроки ― за 10 дней. Главная инновационность сцены ― большой радиальный экран по центру, размером более 120 кв. м, и большие боковые экраны. В обновленном сезоне изменится и форма сцены. Такой поклонники проекта ее еще не видели!
* «Україна має талант» ― это адаптация успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается в более чем 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.
Производство проекта ― StarLightProduction.
Студия № 3, руководитель ― Елизавета Гусева.
Руководитель проекта ― Анатолий Максимов ( «Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).
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