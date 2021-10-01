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Ксения Мишина откровенно рассказала о шоу «Україна має талант» и отношениях между судьями

01.10.2021

23 октября стартует новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». Актриса и судья шоу Ксения Мишина рассказала, какие у нее отношения с коллегами по жюри ― ведущим Сергеем Притулой и хореографом Евгением Котом.

ксения мишина

«Хорошие у меня отношения с судьями. Помню, сначала мне было неловко ― это большая ответственность. Такой подарок судьбы, что меня пригласили быть судьей», ― рассказала Мишина.

Ксения заметила, что, когда телеканал СТБ объявил судейский состав, на нее вылилась настоящая волна хейта.

«Пользователи в комментариях тогда писали: “Фу, кто она? Актерство ― это не талант”. Такие токсичные люди, но они все равно вызывают определенную неприязнь», ― поделилась актриса.

По ее словам, сначала ей было сложно справиться с ролью судьи. Однако ее сомнения впоследствии развеялись, ведь актерское мастерство ― это неотъемлемая часть каждого участника, представляющего на сцене себя и свой номер.

«Рядом сидит профессиональный телеведущий, его любит публика, он в своем потоке. Для Жени большинство участников ― его парафия, ведь он танцовщик, спортсмен. Я поняла, что могу оценивать людей за тем, как они ведут себя на сцене, уверенно ли себя чувствуют и насколько хорошо и открыто проявляют себя и свой талант. Ведь любой талант на сцене ― это проявление актерского мастерства», ― отметила Ксения.

Напомним, что премьера легендарного шоу «Україна має талант» состоится уже 23 октября в 19.00 на СТБ!

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