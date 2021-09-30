Они качают: мастера beatbox на «Україна має талант»

Через несколько недель в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Это будет потрясающий сезон, который снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры предлагаем вспомнить лучших мастеров beatbox на «Україна має талант».

Им не нужны музыкальные инструменты! Лучший битбокс на сцене «Україна має талант» звучит в исполнении мастеров своего дела. Они легко имитируют звуки инструментов и создают невероятные музыкальные композиции при помощи рта, губ и языка. Человек-оркестр ― это точно битбоксер. Когда слушаешь их игру, трудно поверить, что все эти звуки может издавать один человек.

Смотрите в нашей подборке, как лучшие битбоксеры страны могут раскачать толпу без инструментов и музыкантов. Хотите услышать мировые хиты в необычном исполнении? Смотрите «Україна має талант» ― и вы поразитесь, на что способен человеческий голос!

Больше по теме: Олимпийский чемпион Жан Беленюк стал приглашенным звездным судьей проекта «Україна має талант»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.