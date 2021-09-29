23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Это будет потрясающий сезон, который снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры предлагаем вспомнить лучшие танцевальные выступления детей на «Україна має талант».

Україна має талант! Именно это скажет каждый, кто посмотрит лучшие танцевальные выступления детей на этом проекте. Вы только представьте, некоторым участникам всего 4 года, а они могут дать фору взрослым. Готовы провести время в атмосфере драйвового рок-н-ролла, нежного вальса или сказочного восточного танца? Смотрите онлайн танцевальные выступления талантливых детей в шоу «Україна має талант»!

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