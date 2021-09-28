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Участники сводят с ума своими способностями: лучшие выступления «Україна має талант» 5 сезон

28.09.2021

Через пару недель в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Это будет потрясающий сезон, который снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры шоу смотрите лучшие выступления «Україна має талант» 5 сезон.

«Україна має талант» ― проект, который показал зрителям, насколько талантливы, креативны и удивительны их соотечественники. В этой подборке мы собрали самые яркие выступления «Україна має талант» 5 сезон: танцовщиц belly dance, сумасшедших мотоциклистов и фокусников, которые творят настоящую магию! Но, конечно же, не обошлось и без веселых, необычных, странных и немного безумных персонажей. Чтобы увидеть уникальных в своем роде балерин-качков, смотрите прямо сейчас лучшие выступления проекта «Україна має талант» 5 сезон!

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