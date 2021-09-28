Уже совсем скоро, 23 октября, в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Это будет потрясающий сезон, который снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры шоу предлагаем вспомнить самые трэшовые выступления всех сезонов шоу «Україна має талант».

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На этапах кастингов в шоу «Україна має талант» порой встречаются участники не только с действительно необычными способностями. Иногда герои просто думают, что владеют талантом. Кто-то уверен, что умеет безупречно петь и танцевать (спойлер: это не так), а кто-то просто приходит эпатировать публику. Как, например, это сделал эксцентричный блогер Андрей Мартыненко, который решил «искупаться» в куче мышеловок. В этой подборке вы также найдете пожалуй самого странного участника проекта «Україна має талант». Вы наверняка понимаете, о ком идет речь, ведь он прославился своими скандалами с судьями и крайним упрямством. Насладитесь пересмотром всех самых странных и смешных моментов шоу «Україна має талант»!

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