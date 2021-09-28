23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Это будет потрясающий сезон, который снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры предлагаем вспомнить самые лучшие акробатические номера шоу «Україна має талант».

В шоу «Україна має талант» приходят порой настолько бесстрашные участники, что судьям приходится закрывать глаза от волнения и переживания за них. Акробаты и акробатки, взрослые и маленькие ― это те люди, которые поразили воображение как членов жюри, так и зрителей в зале. Каждый участник из этой подборки мог бы спокойно выступать в Cirque du Soleil, ведь их номера достойны большой цирковой арены. Приготовьте валерьянку и смотрите самые невероятные акробатические номера в шоу «Україна має талант»!

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