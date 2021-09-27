Судья Ксения Мишина левитировала на «Україна має талант»

23 октября в эфире СТБ стартует новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». На сцену талант-шоу придет иллюзионист и фокусник Илья Фрунза. Чтобы проверить способности участника, судья Ксения Мишина вызовется добровольцем для одного из его фокусов. Но произойдет ли магия на сцене талант-шоу?

«Я верю в магию и верю, что в нашем мире есть то, что не поддается анализу и логическому объяснению. Но это не значит, что людей с экстрасенсорными способностями не существует. И я действительно поверила нашим участникам, что люди могут быть настолько безграничными!» ― комментирует судья проекта Ксения Мишина.

До того, как стать фокусником, Илья занимался акробатикой и гимнастикой, изучал пантомиму в цирковом училище. В студенческие годы он жил с фокусником ― тот постоянно показывал свои трюки, но никогда не раскрывал секреты их исполнения. Поэтому Илья решил разобраться в этом сам. С 2011 года у него начались гастроли по специальности в Турцию, Китай, Вьетнам и ОАЭ. Но после того, как его коллектив мимов распался, Илья начал искать занятие для себя одного. Так он пришел в сферу фокусов и иллюзий. Сейчас работает в паре с женой, которая тоже ради любимого изменила сферу своей деятельности.

«Я занимаюсь этим 12 лет. И вообще я не люблю проекты с форматом соревнований, но на шоу “Україна має талант” не мог не прийти. Глобально, мечтаю создать свое большое иллюзионное шоу. Поэтому пришел на проект показать себя публике и телезрителям», ― прокомментировал участник.

Удастся ли Илье удивить звездное жюри «Україна має талант» своими фокусами? И покажет ли он что-то новое, с чем ранее не сталкивались судьи и зрители? Смотрите премьеру 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

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