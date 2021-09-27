Лучшие выступления всех сезонов «Україна має талант»

23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Это будет потрясающий сезон, который снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры шоу смотрите лучшие выступления участников «Україна має талант».

Хотите увидеть все лучшие выступления на шоу «Україна має талант»? Мы собрали для вас самые сочные моменты изо всех сезонов проекта! Акробатки, выполняющие сложнейшие трюки на битом стекле, и женский реслинг в бассейне с грязью. А когда вы увидите танец на пилоне в исполнении одной из участниц, то просто не поверите, что такое возможно. Девушка буквально парит над сценой, и даже искушенные судьи пребывают в шоке от таких физических возможностей! Не пропустите это зрелище и смотрите еще больше потрясающих выступлений в шоу «Україна має талант»-2021!



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