23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Это будет потрясающий сезон, который снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры шоу смотрите лучшие выступления «Україна має талант. Діти» (1 сезон).

Смотрите захватывающую подборку с маленькими участниками шоу «Україна має талант. Діти» (1 сезон). Грациозности и артистичности этих жемчужинок могли бы позавидовать даже профессиональные актеры и танцовщики! Ровным осанкам и стройным ножкам украинского паркета стоит задуматься над своей будущей карьерой, ведь им наступают на пятки маленькие конкуренты! А всем взрослым стоит поучиться у самой маленькой участницы феноменальной эрудиции. Двухлетняя малышка знает абсолютно все столицы мира, о которых большинство взрослых даже и не слышали. Не пропустите другие не менее удивительные таланты ― смотрите лучшие выступления детей на шоу «Україна має талант»-2021!



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