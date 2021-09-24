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Позавидуют даже взрослые: лучшие выступления «Україна має талант. Діти»

24.09.2021

23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Это будет потрясающий сезон, который снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев. А в ожидании премьеры шоу смотрите лучшие выступления «Україна має талант. Діти» (1 сезон). 

Смотрите захватывающую подборку с маленькими участниками шоу «Україна має талант. Діти» (1 сезон). Грациозности и артистичности этих жемчужинок могли бы позавидовать даже профессиональные актеры и танцовщики! Ровным осанкам и стройным ножкам украинского паркета стоит задуматься над своей будущей карьерой, ведь им наступают на пятки маленькие конкуренты! А всем взрослым стоит поучиться у самой маленькой участницы феноменальной эрудиции. Двухлетняя малышка знает абсолютно все столицы мира, о которых большинство взрослых даже и не слышали. Не пропустите другие не менее удивительные таланты ― смотрите лучшие выступления детей на шоу «Україна має талант»-2021!

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