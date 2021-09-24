23 октября в эфире СТБ стартует новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». На шоу придет пара экстрим-артистов ― Михаил Демьянчук и Надежда Балакирева! Участники выступят на сцене талант-шоу в жанрах метания ножей и стрельбы из арбалета.

Михаил и Надежда ― супружеская пара, которую познакомил цирк. Михаил на то время был клоуном и разъезжал по гастролям, а Надежда ― дрессировщицей хорьков. Уже с гастролей они вернулись в Украину вместе.

На «Україна має талант» пара пришла, уже освоив абсолютно новый для обоих жанр ― экстрим-цирк. Всего таких пар в мире гастролирует не больше 15, и Надежда с Михаилом как раз одна из них. Свои экстремальные и опасные номера они демонстрируют по всему миру, а для талант-шоу на СТБ свое выступление сделали еще сложнее, чтобы показать Украине, на что они способны.

«6 лет мы шли к тому, чтобы прийти на проект “Україна має талант”. Почему так долго? Вы знаете, когда номер создается, он сначала остается сырым. Он не бывает сразу готовым и вылизанным до мелочей. Сейчас же мы считаем, что этот вариант выступления уже можно показывать на широкую аудиторию и на телевидении. У жюри, конечно, я уверена, будет свой взгляд на этот номер. Думаю, их сложно будет удивить ― они многое видели. Но мы постараемся», ― рассказала перед выступлением Надежда в бекстейдж-шоу «Україна має талант» с Jerry Heil.

Как далеко пойдут участники, чтобы удивить звездных судей проекта? И хватит ли этого, чтобы пройти в финал? Смотрите первый выпуск «Україна має талант» 23 октября в 19:00 в эфире СТБ!

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