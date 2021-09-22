23 октября в эфир СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Это будет потрясающий сезон, который снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев.

До старта талант-шоу телеканал СТБ продолжает делиться бекстейджем со сьемок телекастингов и знакомить зрителей с участниками нового сезона проекта.

В один из съемочных дней телекастингов «Україна має талант» на сцену вышел участник Станислав Скочко с целью продемонстрировать силовое шоу и показать, на что способно человеческое тело. Стас занимается силовым экстримом. Он решил совместить свои возможности и придумал уникальное упражнение, с помощью которого и стал рекордсменом книги рекордов Украины.

Судья проекта Ксения Мишина решила лично проверить способности этого участника и оценить его талант. И сама стала на гвозди на сцене шоу!

Напомним, актриса и судья Ксения Мишина долгое время занимается различными энергетическими практиками, ездит на ретриты и развивает свою духовность, чем часто делится со своими подписчиками в соцсетях. Среди практик она познала и гвоздестояние.

«Гвоздестояние ― потрясающий опыт, во время которого появляется возможность встретиться с самой собой и своим внутренним миром через ту определенную боль, которую ты проживаешь. И когда ты ее преодолеваешь, ты очищаешься, укрепляешь свою силу воли и можешь переосмыслить многие ситуации своей жизни, смыслы и истину того, чем ты занимаешься, и того, что происходит вокруг и внутри тебя. Это практика для души, а не тела. Но добраться до глубины своей души ты можешь, только прочувствовав и поняв свое тело, став с ним одним целым», – комментирует практику Ксения Мишина.

Смотрите первый выпуск «Україна має талант» 23 октября в 19:00 в эфире СТБ!

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