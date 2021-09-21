На шоу «Україна має талант» придет звезда всеми известного мирового «Цирка дю Солей»! Юлия Михайлова ― профессиональная цирковая артистка по образованию, выступает в жанре эквилибристики в воде.

С 10 лет Юля занималась гимнастикой, 7 лет отучилась в институте, после работала у королевы Англии и попала в состав артистов «Цирка дю Солей». При нем она выступала 10 лет, завоевала множество первых мест на абсолютно разных международных конкурсах.

«Юля ― крутой профессионал и сильная артистка этого жанра! Она работает в самых крутых цирках и шоу всего мира. А начинала свою карьеру в том же учебном заведении, что и я. Так что я знаю ее еще по учебе в институте. Ее номер на “Україна має талант” ― очень высокого уровня, исполнен технично и в уникальной подаче артистки. Вы увидите сами ― это так женственно, грациозно и сексуально!» ― прокомментировал выступление участницы судья талант-шоу Евгений Кот.

На проект «Україна має талант» Юля пришла заворожить жюри и зрителей красотой и грацией своего выступления. Удастся ли ей удивить тройку звездных судей и получить билет в финал талант-шоу? Смотрите первый выпуск «Україна має талант» 23 октября в 19:00 в эфире СТБ!

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